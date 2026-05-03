चेन्नई हवाई अड्डे पर एक यात्री चलते विमान का आपातकालीन दरवाजा खोलकर कूद गया (फाइल तस्वीर)

चेन्नई: चलते विमान का आपातकालीन दरवाजा खोल कूदा यात्री, उड़ानें हुईं प्रभावित

लेखन आबिद खान 04:03 pm May 03, 202604:03 pm

क्या है खबर?

चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह एक यात्री ने चलते विमान का आपातकालीन दरवाजा खोल दिया। इससे विमान के अंदर और हवाई अड्डे पर अफरा-तफरी मच गई। यह विमान शारजाह से चेन्नई आ रहा था और हवाई अड्डे पर लैंड करते ही यात्री ने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद पायलट ने विमान रोका और सुरक्षाकर्मियों को सूचना दी। फिलहाल यात्री को हिरासत में लेकर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है।