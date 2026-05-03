चेन्नई: चलते विमान का आपातकालीन दरवाजा खोल कूदा यात्री, उड़ानें हुईं प्रभावित
क्या है खबर?
चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह एक यात्री ने चलते विमान का आपातकालीन दरवाजा खोल दिया। इससे विमान के अंदर और हवाई अड्डे पर अफरा-तफरी मच गई। यह विमान शारजाह से चेन्नई आ रहा था और हवाई अड्डे पर लैंड करते ही यात्री ने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद पायलट ने विमान रोका और सुरक्षाकर्मियों को सूचना दी। फिलहाल यात्री को हिरासत में लेकर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है।
घटना
आपातकालीन दरवाजा खोलकर कूद गया यात्री
यह घटना आज तड़के करीब 3 बजे की है। एयर अरबिया की उड़ान संख्या G9 471 शारजाह से चेन्नई पहुंची थी। विमान रनवे से टर्मिनल की ओर बढ़ रहा था, तभी 29 साल के मोहम्मद शरीफ मोहम्मद नजमुद्दीन ने आपातकालीन दरवाजा खोला और कूद गया। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान को रोका और अधिकारियों को सूचना दी। कूदने के दौरान यात्री घायल भी हो गया और उसे इलाज के लिए ले जाया गया।
बयान
अधिकारी ने कहा- यात्री की विमान में तबीयत खराब हुई थी
एक अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद मुख्य रनवे को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। करीब एक घंटे बाद फिर शुरू किया गया। इस दौरान कई उड़ानों में देरी हुई। लंदन से आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट को बेंगलुरु डायवर्ट किया गया। एक अधिकारी ने बताया, "यात्री ने उल्टी जैसा महसूस होने की शिकायत की थी और माना जा रहा है कि उसने विमान में 2 बार उल्टी भी की थी।"