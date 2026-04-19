कानपुर: पिता ने ली जुड़वां बेटियों की जान, सामने आएंगे रूह कंपा देने वाले राज!

पुलिस कर रही है पारिवारिक मुद्दों और मानसिक स्वास्थ्य की जांच

शशी रंजन मिश्रा अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे के साथ रहते थे। पुलिस अब इस दुखद घटना की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। जांच में पारिवारिक विवाद और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं जैसे कई पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीमें घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही हैं, वहीं पड़ोसी और रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। इस पूरे मामले से मोहल्ले में गहरा सदमा है और लोग यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह सब हुआ कैसे।