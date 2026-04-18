वायरल वीडियो पड़ा महंगा: मुस्लिम जोड़े को परेशान करने वाला ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तार

पब्लिक सेफ्टी कानूनों के तहत केस दर्ज

सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो गया। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि मुकेश कुमार शराब के नशे में था और आक्रामक तरीके से पेश आ रहा था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि शायद मामला धर्म से भी जुड़ा हुआ था। इमरान की शिकायत के बाद, पुलिस ने मुकेश कुमार पर पब्लिक सेफ्टी कानूनों के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर पवन कुमार ने इस मामले पर बताया कि, "वह घटनास्थल पर शराब पी रहा था और किसी बात को लेकर बहस कर रहा था। हमने उसे मौके से गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ गैर-संज्ञेय रिपोर्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।"