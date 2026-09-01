बृष्टि मुखर्जी ममता बनर्जी के ममेरे भाई की बेटी थी

ममता बनर्जी की भतीजी बीरभूम स्थित घर में मृत मिली, नौकरी खोने से तनाव में थी

लेखन गजेंद्र 04:13 pm Sep 01, 202604:13 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि मुखर्जी (28) मंगलवार को बीरभूम स्थित अपने घर में मृत पाई गई। वह रामपुरहाट क्षेत्र के कुसुम्बा गांव में रह रही थीं। उनका शव घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में फंदे से लटका था। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। इसे आत्महत्या माना जा रहा है। हालांकि, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।