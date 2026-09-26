वृंदावन के प्रेमानन्द महाराज के शिष्य की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई

वृंदावन के प्रेमानन्द महाराज आश्रम में बड़ा हादसा, शिष्य की चौथी मंजिल से गिरकर मौत

लेखन भारत शर्मा 06:49 pm Sep 26, 202606:49 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के वृंदावन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रसिद्ध संत प्रेमानन्द महाराज के आश्रम (गुरु कृपा कुंज) की चौथी मंजिल से गिरकर एक शिष्य की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आश्रम के लोग उन्हें सर्वोदय अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने मौके की स्थिति को देखकर आत्महत्या की आशंका जताई है।