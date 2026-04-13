महाराष्ट्र के ठाणे में सीमेंट मिक्सर और वैन की टक्कर में 11 की मौत

महाराष्ट्र के ठाणे में सीमेंट मिक्सर और वैन की टक्कर, 11 की मौत

लेखन गजेंद्र 05:39 pm Apr 13, 202605:39 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक वैन और सीमेंट मिक्स करने वाले वाहन की आपस में टक्कर हो गई। हादसा कल्याण और मुरबाड मार्ग के बीच गोविली गांव में रैता पुल पर हुआ है। हादसे में करीब 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। हादसा इतना जोरदार था कि काली-पीली टैक्सी के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद कई लोग वैन के अंदर ही फंसे थे।