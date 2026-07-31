मुंबई के पास भिवंडी में 4 मंजिला आवासीय इमारत का हिस्सा ढहा

मुंबई के पास भिवंडी में 4 मंजिला आवासीय इमारत का हिस्सा ढहा, 6 की दबकर मौत

लेखन गजेंद्र 09:49 am Jul 31, 202609:49 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में गुरुवार देर रात 4 मंजिला आवासीय इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें दबकर 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा भिवंडी के बालाजी नगर गंगारामवाड़ी इलाके में स्थित कोहिनूर अपार्टमेंट में हुआ है। हादसे की सूचना पाकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल (TDRF) और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए।। अभी भी मलबे में 6 मजदूर और 5 निवासियों के फंसे होने की आशंका है।