महाराष्ट्र के डे-केयर में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को 25 बार दांत काटा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महाराष्ट्र: डे-केयर में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को 25 बार दांत काटा, 6 पर FIR

लेखन गजेंद्र 03:16 pm Jun 26, 202603:16 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के सिडको स्थित एक निजी डे-केयर सेंटर में 2 छोटे बच्चे आपस में झगड़ पड़े, जिसमें एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को 25 बार दांत काट लिया। घटना 22 जून को फर्स्टक्राई इंटेलीटॉट्स प्री-स्कूल की है। आरोपी बच्चा ढाई साल का है, जबकि पीड़ित बच्चा 2 साल का है। अभिभावक की शिकायत पर पुलिस ने डे-केयर के मालिक समेत 6 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।