महाराष्ट्र के रायगढ़ में पाताल गंगा नदी में आई बाढ़, 3,000 गैस सिलेंडर पानी में बहे
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां के पातालगंगा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे 3,000 रसोई गैस सिलेंडर पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव के कारण HPCL पाताल गंगा LPG बॉटलिंग प्लांट की दीवार ढह गई और बाढ़ का पानी सीधे परिसर में घुस गया। इसके बाद गैस सिलेंडर तैरते हुए पाताल गंगा नदी और खरपाड़ा नाले में जा गिरे।
घटना
खतरे में जान डालकर लूटमार
सिलेंडरों के बहने की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने जान जोखिम में डालकर उसे लूटने की कोशिश की। वीडियो में कुछ लोग सिलेंडर को निकाल ले जाते दिख रहे हैं। हालांकि, रायगढ़ के जिला कलेक्टर किशन जावले ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें पाताल गंगा नदी या आसपास के इलाकों में गैस सिलेंडर मिलते हैं, तो वे उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों या कंपनी को सौंप दें। उन्होंने कहा कि ये सिलेंडर घातक भी हो सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
रायगढ़ में तैरते दिखे सिलेंडर
महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश से LPG बॉटलिंग प्लांट में बाढ़ आ गई। करीब 3 हजार गैस सिलेंडर पातालगंगा नदी में बह गए। pic.twitter.com/lTnSeLwpJG— Sachin Gupta (@Sachingupta) July 9, 2026