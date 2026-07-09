महाराष्ट्र के रायगढ़ में पाताल गंगा नदी में बाढ़ आने से 3,000 गैस सिलेंडर पानी में बहे

महाराष्ट्र के रायगढ़ में पाताल गंगा नदी में आई बाढ़, 3,000 गैस सिलेंडर पानी में बहे

लेखन गजेंद्र 01:42 pm Jul 09, 202601:42 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां के पातालगंगा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे 3,000 रसोई गैस सिलेंडर पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव के कारण HPCL पाताल गंगा LPG बॉटलिंग प्लांट की दीवार ढह गई और बाढ़ का पानी सीधे परिसर में घुस गया। इसके बाद गैस सिलेंडर तैरते हुए पाताल गंगा नदी और खरपाड़ा नाले में जा गिरे।