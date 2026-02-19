पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर मची भगदड़ (फाइल तस्वीर)

महाराष्ट्र: पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर मची भगदड़, कई लोग घायल

लेखन गजेंद्र 11:30 am Feb 19, 202611:30 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवनेरी किले में गुरुवार तड़के छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रास्ता संकरा होने से कई बच्चे और महिलाएं इसमें फंस गए थे, जिससे स्थिति बिगड़ गई। हालांकि, पुलिस ने भगदड़ जैसे घटना से इनकार किया है। अभी 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। किले पर व्यवस्था के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात है।