पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर मची भगदड़ (फाइल तस्वीर)

महाराष्ट्र: पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर मची भगदड़, कई लोग घायल

लेखन गजेंद्र
Feb 19, 2026
11:30 am
क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवनेरी किले में गुरुवार तड़के छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रास्ता संकरा होने से कई बच्चे और महिलाएं इसमें फंस गए थे, जिससे स्थिति बिगड़ गई। हालांकि, पुलिस ने भगदड़ जैसे घटना से इनकार किया है। अभी 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। किले पर व्यवस्था के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात है।

घटना

कैसे हुआ हादसा?

शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती मनाने के लिए बुधवार रात से लोग शिवनेरी किला पहुंच रहे थे। गुरुवार तड़के हाथी दरवाजा और गणेश दरवाजे से लोग किले में जा रहे थे, जहां का रास्ता संकरा होने से भीड़ आगे नहीं बढ़ सकी और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। पुलिस का कहना है कि 15-20 लोगों का समूह ज्योति लेकर किले के मीना दरवाजे के पास तेजी से नीचे उतर रहा था, उनके फिसलने से स्थिति बिगड़ी। हालांकि, भगदड़ नहीं मची।

ट्विटर पोस्ट

शिवनेरी किले पर भीड़ का दृश्य

जयंती

यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है शिवनेरी किला

शिवनेरी किला पुणे के जुन्नर इलाके में ऊंचाई पर स्थित है। यहीं पर 19 फरवरी, 1630 को छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। यह किला मराठा काल के 12 किलों में शामिल है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है। इसमें 11 महाराष्ट्र और 1 तमिलनाडु का जिंजी किला है। सभी का ऐतिहासिक महत्व है। किले में 7 दरवाजे हैं और यहां सीढ़ियों से पहुंचते हैं। यहां हर साल 19 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत अन्य राजनेता पहुंचते हैं।

