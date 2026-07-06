पुणे के मावल में बारिश के कारण 3 जगह भूस्खलन

पुणे के मावल में बारिश के कारण 3 जगह भूस्खलन, मलबे में 3 लोग दबे

लेखन गजेंद्र 02:30 pm Jul 06, 202602:30 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में जोरदार बारिश के बीच पुणे के मावल तहसील में भूस्खलन की खबर आई है। यहां के पाटन गांव में लगातार 3 भूस्खलन हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोहगढ़ किले के पास स्थित पाटन गांव में एक घर भूस्खलन के बाद मलबे में दब गया, जिसमें परिवार के 3 लोग फंस गए। इसमें से एक की मौत हो गई है, जबकि 2 की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है।