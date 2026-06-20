महाराष्ट्र के परभणी में मंदिर की छत ढह गई है

महाराष्ट्र: परभणी में मंदिर के सभा मंडप की छत गिरी, 6 लोगों की मौत की खबर

लेखन आबिद खान 05:01 pm Jun 20, 202605:01 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के परभणी जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां के मानवत तहसील स्थित प्रसिद्ध यशवाड़ी मारुति मंदिर परिसर में सभा मंडप की छत अचानक गिर गई है। इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के वक्त मंदिर में कई श्रद्धालु मौजूद थे। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से करीब 25-30 श्रद्धालु मलबे में दब गए हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है।