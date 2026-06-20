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महाराष्ट्र: परभणी में मंदिर के सभा मंडप की छत गिरी, 6 लोगों की मौत की खबर
महाराष्ट्र के परभणी में मंदिर की छत ढह गई है

महाराष्ट्र: परभणी में मंदिर के सभा मंडप की छत गिरी, 6 लोगों की मौत की खबर

लेखन आबिद खान
Jun 20, 2026
05:01 pm
क्या है खबर?

महाराष्ट्र के परभणी जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां के मानवत तहसील स्थित प्रसिद्ध यशवाड़ी मारुति मंदिर परिसर में सभा मंडप की छत अचानक गिर गई है। इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के वक्त मंदिर में कई श्रद्धालु मौजूद थे। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से करीब 25-30 श्रद्धालु मलबे में दब गए हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है।

मंदिर

6 लोगों की मौत का दावा

शनिवार होने के कारण मंदिर में महाप्रसाद लेने के लिए भीड़ थी। पुलिस और स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं। मलबे से लोगों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास जारी हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हादसे में 6 लोगों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की तरफ से और जानकारी का इंतजार है।

निर्माण कार्य

सभा मंडप का निर्माण कार्य चल रहा था

रिपोर्ट्स के मुताबिक, परभणी के हनुमान मंदिर के सामने सभा मंडप का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी सभा मंडप की छत अचानक ढह गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मलबा, रॉड और पत्थर लोगों के ऊपर गिर पड़े। इसके बाद अफरा-तफरी मच गई। मंत्री मेघना बोरदिकर ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया है।

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