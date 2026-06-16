नागपुर में IAF अधिकारी की पत्नी के साथ रेप और धर्म परिवर्तन के इस वीडियो ने सनसनी मचाई

क्या है नागपुर में IAF अधिकारी की पत्नी से रेप, धर्म-परिवर्तन और काला जादू का मामला?

लेखन गजेंद्र 02:33 pm Jun 16, 202602:33 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय वायुसेना (IAF) के एक अधिकारी की पत्नी से रेप, जबरन धर्म-परिवर्तन और काला जादू के मामले ने सनसनी पैदा कर दी है। घटना फरवरी 2025 से मई 2026 की है। इसकी शिकायत हाल में पीड़ित महिला ने सोनेगांव थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। महिला का रेप करने वाला उसका पूर्व स्कूल सहपाठी और उसके साथी हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।