क्या है नागपुर में IAF अधिकारी की पत्नी से रेप, धर्म-परिवर्तन और काला जादू का मामला?
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय वायुसेना (IAF) के एक अधिकारी की पत्नी से रेप, जबरन धर्म-परिवर्तन और काला जादू के मामले ने सनसनी पैदा कर दी है। घटना फरवरी 2025 से मई 2026 की है। इसकी शिकायत हाल में पीड़ित महिला ने सोनेगांव थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। महिला का रेप करने वाला उसका पूर्व स्कूल सहपाठी और उसके साथी हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।
घटना
संपत्ति खरीदने के बाद महिला से बढ़ी बातचीत, होटल में मुलाकात
पीड़ित महिला (24) नागपुर में संपत्ति संबंधी व्यवसाय चलाती है। इसी काम के सिलसिले में उसके स्कूल के समय के सहपाठी अय्याज ताज मदारे (26) ने उससे दोस्ती बढ़ाई। उसने महिला से अपने एक दोस्त के लिए संपत्ति खरीदने की बात कही और 8 फरवरी, 2025 को वर्धा रोड पर एक होटल में बुलाया। आरोपी ने महिला को जूस दिया, जिसे पीकर महिला बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर ली।
ब्लैकमेल
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप
इसके बाद महिला की जिंदगी नर्क बन गई। आरोपी बार-बार उसे बुलाकर बलात्कार करने लगा और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे 4 लाख रुपये की उगाही की। महिला का आरोप है कि अय्याज उससे मिलने के दौरान बार-बार प्लास्टिक की बोतल में एक तरल पदार्थ लाता था, उसे पीने के लिए मजबूर करता था। वह उर्दू में आयत-कलमा पढ़ता और उसके चेहरे पर फूंकता। इसके बाद उसके साथ बलात्कार करता और इस्लाम धर्म कबूलने को कहता था।
जांच
31 मई को होटल में कराया जबरन निकाह
महिला ने पुलिस को बताया कि 31 मई को मदारे और उसके साथी अमीन शेख उसे कलमेस्वर ले गए, जहां मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के तामिया गांव के हजरत मौलाना ने कुछ रस्में निभाईं और उसे जबरन 'कबूल है' बुलवाया। आरोप है कि उसे जबरन इसमें शामिल किया गया। इसके बाद मौलाना ने धर्म-परिवर्तन की घोषणा की और मदारे से जबरन निकाह करवा दिया। इसके बाद महिला को मांस खाने को मजबूर किया और होटल में ले-जाकर उसका बलात्कार किया।
जांच
सामने आया महिला से जबरदस्ती का वीडियो
आरोपी कई बार महिला के घर आया और उसका रेप किया। महिला ने एक साल घटना छिपाई। जब पति छुट्टी से लौटे तो उनको पूरी आपबीती बताई और सोनेगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना का एक वीडियो वायरल है, जिसने सनसनी पैदा कर दी है। इसमें महिला रोती और छोड़ने को कहते दिख रही है, जबकि मदारे आयत-कलमा पढ़ते और फूंक मारते दिख रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मदारे और शेख को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना फरार है।
जानकारी
कई धाराओं में मुकदमा दर्ज
जोनल पुलिस उपायुक्त ऋषिकेश रेड्डी ने बताया कि जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फोरेंसिक विश्लेषण, वित्तीय लेन-देन और डिजिटल साक्ष्य सहित सभी पहलुओं की जांच चल रही है। बलात्कार, बार-बार यौन उत्पीड़न, वसूली, ब्लैकमेल, जबरन धर्म परिवर्तन, काला जादू विरोधी कानून की धारा लगाई गई है।
ट्विटर पोस्ट
इस वीडियो ने मचाई सनसनी
"ये महिला नागपुर की प्रॉपर्टी डीलर है.. पति सेना में है.. बाहर रहता है.. कोई हजरत मौलाना नाम का युवक इस पर जादू-टोना कर रहा है.. धर्म परिवर्तन कराकर निकाह भी करा दिया.."— Vivek K. Tripathi (@meevkt) June 16, 2026
महिला के स्कूल के दोस्त अय्याज़ ताज मदारे ने प्लाट खरीदने के बहाने उससे संपर्क किया था.. महिला का आरोप है कि… pic.twitter.com/w4Pnq8JA7B