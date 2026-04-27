मुंबई में बिरयानी के बाद तरबूज खाने पर एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई: बिरयानी के बाद परिवार ने खाया तरबूत, एक साथ 4 की मौत

लेखन गजेंद्र 03:24 pm Apr 27, 202603:24 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के पायधुनी इलाके में एक परिवार के 4 लोगों ने बिरयानी के बाद तरबूज का सेवन किया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सभी रविवार सुबह बीमार हालत में अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनकी मौत हो गई। मृतकों में अब्दुल्ला डोकाडिया (40), उनकी पत्नी नसरीन डोकाडिया (35) और उनकी बेटियां आयशा (16) और जैनब (13) शामिल हैं। सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।