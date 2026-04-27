मुंबई: बिरयानी के बाद परिवार ने खाया तरबूत, एक साथ 4 की मौत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के पायधुनी इलाके में एक परिवार के 4 लोगों ने बिरयानी के बाद तरबूज का सेवन किया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सभी रविवार सुबह बीमार हालत में अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनकी मौत हो गई। मृतकों में अब्दुल्ला डोकाडिया (40), उनकी पत्नी नसरीन डोकाडिया (35) और उनकी बेटियां आयशा (16) और जैनब (13) शामिल हैं। सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार 25 अप्रैल की रात साढ़े 19 बजे डोकाडिया परिवार ने अपने 5 अन्य रिश्तेदारों के साथ अपने घर पर बिरयानी खाई थी। इसके बाद रिश्तेदार अपने घर लौट गए। रात एक से डेढ़ बजे के बीच डोकाडिया परिवार ने ठंडा तरबूज खाया। इसके कुछ घंटे बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई और उल्टी-दस्त होने लगे। रविवार सुबह सबसे पहले जैनब की मौत हुई। इसके बाद अन्य सदस्यों ने भी दम तोड़ दिया।
जांच
पुलिस सभी कोणों से कर रही जांच
रविवार सुबह से ही परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी-दस्त, पेट दर्द की शिकायत होने लगी थी और वे स्थानीय डॉक्टर के पास गए थे। जब हालत बिगड़ गई तो उन्हें जेजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह साढ़े 10 बजे जैनब और रात 10 बजे तक सभी सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस फूड प्वाइजनिंग से मौत मानकर चल रही है, लेकिन विसरा जांच को भेजा है। खाने में जहरीला तत्व होने की संभावना की जांच भी चल रही है।