महाराष्ट्र के जलगांव में तेज रफ्तार कार बस और बाइक से टकराई

महाराष्ट्र के जलगांव में तेज रफ्तार कार बस और बाइक से टकराई, 6 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 02:14 pm Jun 09, 202602:14 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां के अमलनेर तालुका में तेज रफ्तार कार की महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की बस और बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार समेत 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कार सवार 4 लोग गुजरात के निवासी थे। टक्कर की आवाज सुनकर पास के मंगरुल गांव के लोग वहां पहुंच गए और आपातकालीन सेवाओं के पहुंचने से पहले लोगों को बचाने की कोशिश की।