महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में 'स्टिंग' समेत 6 एनर्जी ड्रिंक प्रतिबंधित

महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में 'स्टिंग' समेत अन्य एनर्जी ड्रिंक प्रतिबंधित

लेखन गजेंद्र 05:20 pm Jul 03, 202605:20 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में 'स्टिंग' समेत 6 एनर्जी ड्रिंक और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल ने कहा कि स्कूली बच्चों पर एनर्जी ड्रिंक के प्रभाव को लेकर चिंताओं के मद्देनजर 'स्टिंग' की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंत्री ने बताया कि पेय पदार्थ में मौजूद कुछ तत्व ऐसे हैं, जो बच्चों के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं।