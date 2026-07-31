महाराष्ट्र FDA ने 1.03 करोड़ रुपये का मिलावटी खाने का सामान जब्त किया, 10 गिरफ्तार

सबसे बड़ी जब्ती नागपुर में हुई, जहां 30,098 किलो संदिग्ध घटिया सुपारी मिली। इसके अलावा, मिलावटी दूध, पनीर, सोया उत्पाद, तेल, फ्रोजन कुल्फी और गलत लेबल वाले सप्लीमेंट्स भी जब्त किए गए।

इस कार्रवाई में 9 FIR दर्ज की गईं और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं सफाई की कमी के कारण 3 FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। FDA ने मौके पर ही जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को नष्ट कर दिया और 21 जगहों को सुधार के लिए नोटिस जारी किए।

आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा: "हर नागरिक का हक है सुरक्षित और शुद्ध खाना, और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।"