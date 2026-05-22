महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेंदु पत्ता तोड़ने गई 13 महिलाओं पर टूटा बाघ (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 13 महिलाओं पर बाघ का हमला, 4 की मौत

लेखन गजेंद्र 01:02 pm May 22, 202601:02 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शुक्रवार को बड़ी घटना सामने आई है। यहां के सिंदेवाही वन क्षेत्र में तेंदू पत्ता तोड़ने गईं 13 महिलाओं पर एक बाघ ने हमला कर दिया। अचानक हमले में 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 महिलाएं घायल हो गईं हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे जिले में दहशत का माहौल है। वन अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया है।