महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 13 महिलाओं पर बाघ का हमला, 4 की मौत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शुक्रवार को बड़ी घटना सामने आई है। यहां के सिंदेवाही वन क्षेत्र में तेंदू पत्ता तोड़ने गईं 13 महिलाओं पर एक बाघ ने हमला कर दिया। अचानक हमले में 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 महिलाएं घायल हो गईं हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे जिले में दहशत का माहौल है। वन अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया है।
हमला
बाघ को अचानक देखकर भागने पर हुआ हमला
मराठी मीडिया के मुताबिक, महिलाएं वन क्षेत्र में पत्ता तोड़ रही थीं, तभी उन्हें बाघ दिखाई दिया और वे उसे देखकर चिल्लाते हुए भागने लगी। इसके बाद बाघ ने उन पर हमला कर दिया। घटना में कवादुबाई दादाजी मोहुरले (45), अनुबाई दादाजी मोहुरले (46), संगीता संतोष चौधरी (36) और सुनीता कौशिक मोहुरले (33) की मौत हुई है। महिलाओं के चीखने और पुकारने के बाद ग्रामीण मदद को दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
जांच
पहले भी हो चुकी है घटना, बाघ की तलाश तेज
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ महीने पहले सिंदेवाही तालुका के एक जंगल में बाघ ने 3 महिलाओं का शिकार किया था, जिसके बाद ये दूसरी बड़ी घटना है। पिछले 5 महीनों में जिले में बाघ ने 15 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है। इससे इलाके में बाघ के आदमखोर होने का शक बढ़ गया है। ग्रामीणों ने वन अधिकारियों के सामने सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। बाघ की तलाश तेज कर दी गई है।