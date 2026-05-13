अजित पवार के विमान हादसे के बाद बारामती में एक और प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के बारामती में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे के बाद बुधवार को एक और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को बारामती के गोजुबावी गांव में 2 सीटों वाला एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सिर्फ एक पायलट ही सवार था। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ लगा ली है।
ट्विटर पोस्ट
घटना का दृश्य
बारामती के गोजूबाबी गांव में रेड बर्ड कंपनी का 2-सीटर ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी/इंजन फेल होने के बाद एमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की गई। हादसे की जांच जारी। #Baramati #PlaneCrash #redbird #AviationSafety pic.twitter.com/iS7aIpJSha— Priyanka kandpal/प्रियंका काण्डपाल (@pri_kandpal) May 13, 2026
हादसा
इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, विमान का इंजन फेल होने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के समय विमान में एक प्रशिक्षु पायलट सवार था, जो जीवित बताया जा रहा है। उसे हल्की चोट आई है। घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। विमान को आग नहीं लगी है।