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अजित पवार के विमान हादसे के बाद बारामती में एक और प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त
बारामती में एक और प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त

अजित पवार के विमान हादसे के बाद बारामती में एक और प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त

लेखन गजेंद्र
May 13, 2026
09:55 am
क्या है खबर?

महाराष्ट्र के बारामती में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे के बाद बुधवार को एक और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को बारामती के गोजुबावी गांव में 2 सीटों वाला एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सिर्फ एक पायलट ही सवार था। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ लगा ली है।

ट्विटर पोस्ट

घटना का दृश्य

हादसा

इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, विमान का इंजन फेल होने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के समय विमान में एक प्रशिक्षु पायलट सवार था, जो जीवित बताया जा रहा है। उसे हल्की चोट आई है। घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। विमान को आग नहीं लगी है।

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