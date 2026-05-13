बारामती में एक और प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त

अजित पवार के विमान हादसे के बाद बारामती में एक और प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त

लेखन गजेंद्र 09:55 am May 13, 202609:55 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के बारामती में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे के बाद बुधवार को एक और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को बारामती के गोजुबावी गांव में 2 सीटों वाला एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सिर्फ एक पायलट ही सवार था। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ लगा ली है।