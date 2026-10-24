महाराष्ट्र ATS ने जैश से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया, मोबाइल से मिली भड़काऊ सामग्री

रिपोर्ट के मुताबिक, ATS ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर रैपिडो राइडर के रूप में काम करता था और इत्र बेचता था।

साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कट्टरपंथी सामग्री फैलाने के लिए करता था।

एजेंसी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में था। ये भी पता चला कि वो टेलीग्राम ग्रुप चलाता था, जिस पर उसने जैश प्रमुख मसूद अजहर के भड़काऊ ऑडियो भाषण अपलोड किए थे।