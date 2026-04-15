महाराष्ट्र: अमरावती में 180 किशोरियों का यौन शोषण और 350 से अधिक वीडियो, जानिए पूरा मामला
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 19 वर्षीय लड़के पर 180 किशोरियों के यौन शोषण और 350 से अधिक अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। आरोपी लड़के का नाम मोहम्मद अयान अहमद उर्फ तनवीर अहमद है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे 21 अप्रैल तक पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मामले को लेकर इलाके में काफी तनाव है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं?
मामला
क्या है मामला?
परतवाड़ा शहर के रहने वाले तनवीर पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया। वह लड़कियों को मुंबई और पुणे ले गया और उनके साथ यौन शोषण किया। इस दौरान उसने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर साझा की। अब तक पुलिस ने 8 पीड़िताओं से संपर्क किया है। बतया जा रहा है कि आरोपी ने 180 नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया था और 350 वीडियो बनाए थे।
जांच
कैसे सामने आया मामला?
लड़कियों के शोषण के वीडियो वायरल होने क बाद राज्यसभा सांसद डॉ अनिल बोंडे और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने अमरावती पुलिस से शिकायत की। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रदर्शन की चेतावनी दी। इसके बाद पुलिस ने 13 अप्रैल की रात आरोपी तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके फोन से कई आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए हैं, जिसकी जांच जारी है। उसके खिलाफ POCSO समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है।
आरोप
आरोपी ओवैसी की पार्टी से जुड़ा है आरोपी
मामले में साइबर सेल भी ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो की जांच कर रही हैं। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि मामले में कहीं कोई बड़ा गिरोह शामिल तो नहीं है। हालांकि, पुलिस ने एक दूसरे आरोपी, उजेर खान इकबाल खान को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर अयान के मोबाइल फोन से वीडियो डाउनलोड करके और उन्हें प्रसारित करने का आरोप है। तनवीर असदुद्दीन ओवैसी की अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) से जुड़ा बताया जा रहा है।
विवाद
राज्य में राजनीतिक घमासान शुरू हुआ
नासिक में स्थित TCS में यौन शोषण का खुलासा होने के बाद अमरावती मामला सामने आने से राज्य में बड़ा घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और महिलाओं की सुरक्षा गंभीर खतरे में है। अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले का संज्ञान लिया है।