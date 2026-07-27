महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 19 वर्षीय NEET अभ्यर्थी अंकिता ने आत्महत्या की

महाराष्ट्र: अहिल्यानगर में 19 वर्षीय NEET अभ्यर्थी अंकिता ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में बताई पीड़ा

लेखन गजेंद्र 10:34 am Jul 27, 202610:34 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 19 वर्षीय राष्ट्रीय पात्रता सह-परीक्षा (NEET) अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली। छात्रा अंकिता सुरेश सांगले कर्जत तालुका के जलालपुर गांव की निवासी थीं। उन्होंने हाल में ही NEET-UG की पुनर्परीक्षा दी थी। NEET पुनर्परीक्षा में अंकिता ने 166 अंक प्राप्त किए थे और उसके बाद शनिवार दोपहर को अपने घर में छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के समय अंकिता के पिता सुरेश सांगले देवदर्शन के लिए पंढरपुर गए थे।