मद्रास हाई कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के बाद छोड़ने का आदेश दिया

उदयनिधि के बयान के बाद TVK की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट महिला विंग की तंजावुर की आयोजक एस बैरावी ने तंजावुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उदयनिधि को नीलंकराई स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने उदयनिधि के खिलाफ अश्लील शब्दों का प्रयोग करने, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, शत्रुता-दंगा भड़काने का इरादा, आपराधिक धमकी समेत 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

इसमें तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम के प्रावधान भी लागू किए गए हैं।