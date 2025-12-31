मध्य प्रदेश: इंदौर में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत, 100 से अधिक बीमार

पिछले कई सालों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पाने वाला मध्य प्रदेश का इंदौर दूषित पानी की वजह से चर्चा में है। यहां के भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग बीमार हैं। स्थानीय प्रशासन को हालात की जानकारी तब हुई, जब सोमवार को 100 से अधिक लोग उल्टी-दस्त होने पर अस्पताल पहुंचे थे। घटना से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है।

समस्या पिछले कई दिनों से शिकायत के बाद नहीं जागा प्रशासन नई दुनिया के मुताबिक, स्थानीय लोग पिछले कई दिनों से स्थानीय प्रशासन को गंदे पानी की आपूर्ति की जानकारी दे रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26 दिसंबर को उल्टी-दस्त से पहली मौत के बाद भी इलाके में कोई अधिकारी झांकने नहीं पहुंचा। सोमवार को 34 लोगों के भर्ती होने के बाद अधिकारी जागे। चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती 3 वर्षीय बच्चे की रिपोर्ट में हैजा की पुष्टि हुई है। अस्पताल में अभी क्षेत्र के 5 बच्चे भर्ती हैं।

प्रदूषण कैसे हुई गंदे पानी की आपूर्ति? रिपोर्ट के मुताबिक, नगर निगम ने मंगलवार को दूषित पानी आपूर्ति की लाइन की जांच की तो पता चला कि जिस मेन लाइन से क्षेत्र में पानी आथा है, उसके ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना है। मुख्य लाइन फूटने से शौचालय का गंदा पानी सीधे पेयजल पाइप से मिलकर लोगों तक पहुंचने लगा। क्षेत्र में अन्य जगह भी लाइन टूटी मिली। इसके बाद भागीरथपुरा में नर्मदा नदी के पानी की सप्लाई बंद कर टैंकरों से जल वितरण हो रहा है।

