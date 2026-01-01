मध्य प्रदेश: इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 13 की मौत, मुआवजे की घोषणा

मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 13 पर पहुंच गया है। यहां के भागीरथपुरा इलाके से अब भी बीमार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। इलाके में उल्टी और दस्त से 1,300 से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि 100 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है।

संक्रमण कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इलाके में डेरा डाला इंदौर से विधायक और नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को समाचार एजेंसी ANI से कहा कि उन्होंने इलाके में ही डेरा डाल लिया है और इंतजाम की निगरानी खुद से कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम सभी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पांच एम्बुलेंस तैनात हैं। कल से आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। कल रात से 60 मरीज आए हैं, जिनमें से आधे को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया।"

अस्पताल अस्पतालों में बेड रिजर्व किए गए मंत्री ने बताया कि अरविंद अस्पताल में 100 बिस्तर उपलब्ध हैं और एमवाई अस्पताल में 100 बिस्तरों वाला पूरा वार्ड आवंटित किया गया है। बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल भेजा गया है। विजयवर्गीय ने कहा कि राहत उपायों को इसलिए बढ़ाया गया है ताकि किसी को भी इलाज का खर्च न उठाना पड़े। उन्होंने लोगों को पानी उबाल कर पीने की सलाह दी है और इलाके में क्लोरीन की गोलियां बंटवाई है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट कैलाश विजयवर्गीय का बयान #WATCH | Indore, Madhya Pradesh | Four people died in Indore due to contaminated water, and more than 149 people have been hospitalised.



Madhya Pradesh minister Kailash Vijayvargiya says, "I cannot comment on the number of deaths at this time... However, we will provide Rs 2… pic.twitter.com/Xr27OI2IYB — ANI (@ANI) January 1, 2026

Advertisement