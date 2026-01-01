मध्य प्रदेश: इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 13 की मौत, मुआवजे की घोषणा
मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 13 पर पहुंच गया है। यहां के भागीरथपुरा इलाके से अब भी बीमार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। इलाके में उल्टी और दस्त से 1,300 से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि 100 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है।
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इलाके में डेरा डाला
इंदौर से विधायक और नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को समाचार एजेंसी ANI से कहा कि उन्होंने इलाके में ही डेरा डाल लिया है और इंतजाम की निगरानी खुद से कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम सभी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पांच एम्बुलेंस तैनात हैं। कल से आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। कल रात से 60 मरीज आए हैं, जिनमें से आधे को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया।"
अस्पतालों में बेड रिजर्व किए गए
मंत्री ने बताया कि अरविंद अस्पताल में 100 बिस्तर उपलब्ध हैं और एमवाई अस्पताल में 100 बिस्तरों वाला पूरा वार्ड आवंटित किया गया है। बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल भेजा गया है। विजयवर्गीय ने कहा कि राहत उपायों को इसलिए बढ़ाया गया है ताकि किसी को भी इलाज का खर्च न उठाना पड़े। उन्होंने लोगों को पानी उबाल कर पीने की सलाह दी है और इलाके में क्लोरीन की गोलियां बंटवाई है।
कैलाश विजयवर्गीय का बयान
पानी की पाइपलाइन में मिला था ड्रेनेज का पानी
इंदौर नगर निगम ने मंगलवार को दूषित पानी आपूर्ति की लाइन की जांच की तो पता चला कि जिस मेन लाइन से क्षेत्र में पानी आथा है, उसके ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना है। मुख्य लाइन फूटने से शौचालय का गंदा पानी सीधे पेयजल पाइप से मिलकर लोगों तक पहुंचने लगा। क्षेत्र में अन्य जगह भी लाइन टूटी मिली। इसके बाद भागीरथपुरा में नर्मदा नदी के पानी की सप्लाई बंद कर टैंकरों से जल वितरण हो रहा है।