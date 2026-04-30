मध्य प्रदेश के धार में पिकअप वाहन के पलटने से 16 लोगों की मौत

मध्य प्रदेश: धार में टायर फटने से पिकअप वाहन पलटा, 6 बच्चों समेत 16 की मौत

लेखन गजेंद्र 10:07 am Apr 30, 202610:07 am

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मजदूरों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में अब तक 6 बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हुई है। हादसा तिरला थाना क्षेत्र में इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चिकलिया फाटा के पास हुआ है। घटना के समय पिकअप वाहन की गति 100 किलोमीटर प्रतिघंटा बताई जा रही है। हादसे में 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं।