मध्य प्रदेश के देवास में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 10 लोगों की मौत की संभावना
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के देवास जिले में गुरुवार को एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ है, जिसकी चपेट में आकर कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर है। हादसा एमबी रोड स्थित टोंककला में संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुआ है, जो जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है। धमाका इतना भयानक था कि मजदूरों के शवों के चीथड़े उड़ गए। घायलों की संख्या 23 से अधिक बताई जा रही है।
विस्फोट
आसपास के मकानों की दीवारें हिली
नई दुनिया के मुताबिक, धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। धमाके के कारण आसपास के घरों की दीवारें तक हिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोगों के शव सड़क तक पड़े दिखाई दिए हैं। यहां काम करने वाले अधिकतर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। घायलों को कई अस्पतालों में भेजा गया है। मौके पर पुलिस औऱ प्रशासन की टीम पहुंच गई है।
जांच
लापरवाही का आरोप
हादसे को लेकर गांव में आक्रोश दिख रहा है। फैक्ट्री मालिक अनिल मालवीय पर आरोप है कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिससे वह लापरवाही बरतते हैं। फैक्ट्री में पटाखा बनाते समय सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही थी। अभी ये पता नहीं चला है कि ये फैक्ट्री वैध थी या अवैध। पुलिस और प्रशासन की टीम धमाके के कारणों का पता लगा रही है, जो प्रथम दृष्टया लापरवाही बताई जा रही है।