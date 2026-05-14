मध्य प्रदेश के देवास में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट

मध्य प्रदेश के देवास में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 10 लोगों की मौत की संभावना

लेखन गजेंद्र 12:54 pm May 14, 202612:54 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के देवास जिले में गुरुवार को एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ है, जिसकी चपेट में आकर कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर है। हादसा एमबी रोड स्थित टोंककला में संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुआ है, जो जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है। धमाका इतना भयानक था कि मजदूरों के शवों के चीथड़े उड़ गए। घायलों की संख्या 23 से अधिक बताई जा रही है।