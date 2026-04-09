नर्मदा नदी में धार्मिक कार्य के दौरान 11,000 लीटर दूध बहाया

नर्मदा नदी में धार्मिक कार्य के दौरान 11,000 लीटर दूध बहाया, सोशल मीडिया पर दिखा गुस्सा

लेखन गजेंद्र 01:11 pm Apr 09, 202601:11 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें कुछ लोग धार्मिक कार्य के दौरान भारी मात्रा में दूध नदी में बहा रहे हैं। यह वीडियो प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर का बताया जा रहा है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग दादा जी बाबा के नेतृत्व में टैंकर से दूध नदी में बहा रहे हैं।