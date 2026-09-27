उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद अपने पुश्तैनी घर को तोड़ा

मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद अपने पुश्तैनी घर को तोड़ा, जानिए पूरा मामला

लेखन भारत शर्मा 03:24 pm Sep 27, 202603:24 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार (27 सितंबर) को उज्जैन में एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री इस बार अपने हाथ में गैंती (कुदाल) थामे नजर आए और उन्होंने खुद अपने ही पुश्तैनी मकान की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने यह कदम वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों के तहत किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य के समर्थन में उठाया है। आइए पूरा मामला जानते हैं।