उज्जैन में सड़क पर बैठी गायों को कुचलने पर ग्रामीणों ने विधायक की बस फूंकी

उज्जैन में सड़क पर बैठी गायों को कुचलने पर ग्रामीण बौखलाए, विधायक की बस फूंकी

लेखन गजेंद्र 02:37 pm Jul 07, 202602:37 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क पर बैठी गायों को कुचलने पर ग्रामीणों ने एक निजी बस को घेर लिया और उसको आग के हवाले कर दिया। घटना सोमवार रात को उज्जैन-इंदौर मार्ग पर पंथपिपलाई-रामवासा गांव के बीच घटी। ग्रामीणों ने बस में आग लगाने से पहले सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया था। उनका गुस्सा देखकर बस चालक फरार हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। तब तक, बस जलकर खाक हो चुकी थी।