लखनऊ के विकास नगर में लगी आग में 2 बच्चियों की जलकर मौत

लखनऊ की आग में खुशियां खाक: 2 बच्चियों की मौत, गर्भवती महिला के डेढ़ लाख जले

लेखन गजेंद्र 07:15 pm Apr 16, 202607:15 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में बुधवार शाम को लगी भीषण आग में कई घरों की खुशियां जलकर खाक हो गई हैं। एक परिवार की 2 बेटियों की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। एक गर्भवती महिला ने घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये जोड़े थे, जो खाक हो गए हैं। आग हादसे में कम से कम 50 मवेशी मारे गए हैं और कई की पूरी संपत्ति जल गई।