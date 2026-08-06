लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के मात्र 18 बाद धंस गई

भाजपा सांसद के भाई को मिला था लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का ठेका, 18 दिन में धंसा- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 01:04 pm Aug 06, 202601:04 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को औद्योगिक राजधानी कानपुर से जोड़ने वाले लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की हालत उद्घाटन के 18 दिन बाद ही बिगड़ गई। दैनिक भास्कर के मुताबिक, 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 18 दिन में 84 जगह धंस चुका है। कानपुर लेन पर 39 जगह पैचवर्क हुआ है, जबकि लखनऊ लेन पर 45 जगह मरम्मत हुई है। एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई प्रदीप जैन की कंपनी PNC इंफ्राटेक कंपनी को दिया गया था।