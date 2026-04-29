लखनऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय की छात्रा की फूड प्वाइजनिंग से मौत के बाद छात्रों का हंगामा

लखनऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय की छात्रा की फूड प्वाइजनिंग से मौत, छात्रों का रात को हंगामा

लेखन गजेंद्र 10:19 am Apr 29, 202610:19 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (BBAU) में मंगलवार रात को एक छात्रा की फूड प्वाइजनिंग से मौत हो गई। छात्रा की पहचान अनामिका के रूप में हुई, जो इंटीग्रेटेड बेसिक साइंस की प्रथम वर्ष की छात्रा थी और यशोधरा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। छात्रा की मौत के बाद आधी रात को विश्वविद्यालय के छात्रों ने परिसर में हंगामा किया और कुलपति आवास घेरने पहुंच गए। पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली।