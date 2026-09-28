पंजाब में LPU प्रशासन द्वारा जारी सफाई वीडियो पर छात्राओं ने चौंकाने वाला दावा किया है

LPU विवाद: विश्वविद्यालय द्वारा जारी सफाई वीडियो पर छात्राओं का दावा, कहा- जबरन दिलवाया बयान

लेखन भारत शर्मा 10:24 am Sep 28, 202610:24 am

क्या है खबर?

पंजाब के फागवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय (LPU) में छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न और आत्महत्या की अफवाहों के बाद भड़की हिंसक घटनाओं के बीच एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्थिति को शांत करने के लिए जारी किए गए एक स्पष्टीकरण वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में घटना से इनकार करने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनसे जबरन वह बयान दिलवाया था। उसके बाद से वह काफी परेशान हैं।