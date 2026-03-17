युद्धग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर दूसरा LPG टैंकर नंदा देवी गुजरात पहुंचा
क्या है खबर?
रसोई गैस सिलेंडर के संकट के बीच मंगलवार सुबह तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) से लदा दूसरा टैंकर भी युद्धग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर गुजरात पहुंच गया है। पहले इस जहाज को गुजरात के कांडला बंदरगाह जाना था, लेकिन इसे वडीनार बंदरगाह की ओर मोड़ दिया गया है। इस जहाज में लगभग 45,000 मीट्रिक टन गैस है, जिससे देश में काफी हद तक LPG की समस्या का समाधान हो सकता है।
आपूर्ति
सोमवार शाम को पहुंचा था शिवालिक
इससे पहले सोमवार शाम को होर्मुज पार कर टैंकर जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा था। उसे बिना किसी अधिक प्रक्रिया के तुरंत पास दे दिया गया। जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश सिन्हा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि दोनों जहाजों पर करीब 92,700 मीट्रिक टन LPG है। अन्य टैंकर भी जल्द होर्मुज जलडमरूमध्य का संकरा समुद्री मार्ग पार करके भारत आ सकते हैं।
संकट
अब 22 जहाज फारस की खाड़ी में फंसे
शिवालिक और नंदा देवी भारतीय ध्वज वाले LPG वाहक हैं, 13 को फारस की खाड़ी के पश्चिम से रवाना हुए, 14 को होर्मुज पार किया और सोमवार-मंगलवार को भारत आ गए। अब फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 22 जहाज बचे हैं, जिनमें कुल 611 नाविक सवार हैं। इनमें से 6 LPG टैंकर है, जो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत का 80-90 प्रतिशत LPG होर्मुज से होकर आता है।