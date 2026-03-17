होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर दूसरा LPG टैंकर नंदा देवी गुजरात पहुंचा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

युद्धग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर दूसरा LPG टैंकर नंदा देवी गुजरात पहुंचा

लेखन गजेंद्र 12:06 pm Mar 17, 202612:06 pm

क्या है खबर?

रसोई गैस सिलेंडर के संकट के बीच मंगलवार सुबह तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) से लदा दूसरा टैंकर भी युद्धग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर गुजरात पहुंच गया है। पहले इस जहाज को गुजरात के कांडला बंदरगाह जाना था, लेकिन इसे वडीनार बंदरगाह की ओर मोड़ दिया गया है। इस जहाज में लगभग 45,000 मीट्रिक टन गैस है, जिससे देश में काफी हद तक LPG की समस्या का समाधान हो सकता है।