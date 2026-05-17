20,000 टन रसोई गैस लेकर खतरों से खेलता भारत पहुंचा 'सिमी', आपकी रसोई होगी रोशन

2 टैंकर लाए 66,392 टन LPG

'सिमी' और एक अन्य टैंकर 'NV सनशाइन' ने मिलकर एक ही दिन में भारत के लिए कुल 66,392 मीट्रिक टन रसोई गैस भेजी है। जहां 'सिमी' कांडला पोर्ट पहुंच गया है, वहीं 'NV सनशाइन' अभी भी रास्ते में है।

मार्च महीने से अब तक, 13 भारतीय-संबंधित जहाजों ने इस मार्ग से यात्रा की है, जबकि कुछ जहाज आसपास के इलाकों में फंसे भी थे। यह इस बात का सबूत है कि वैश्विक तनाव के बावजूद होर्मुज दुनिया भर में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।