20,000 टन रसोई गैस लेकर खतरों से खेलता भारत पहुंचा 'सिमी', आपकी रसोई होगी रोशन
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LPG टैंकर 'सिमी' लगभग 20,000 टन रसोई गैस और 21 विदेशी नाविकों के साथ गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंच गया है। इसने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य से होते हुए अपना सफर पूरा किया। इस इलाके में सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, टैंकर की यह यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हुई।
2 टैंकर लाए 66,392 टन LPG
'सिमी' और एक अन्य टैंकर 'NV सनशाइन' ने मिलकर एक ही दिन में भारत के लिए कुल 66,392 मीट्रिक टन रसोई गैस भेजी है। जहां 'सिमी' कांडला पोर्ट पहुंच गया है, वहीं 'NV सनशाइन' अभी भी रास्ते में है।
मार्च महीने से अब तक, 13 भारतीय-संबंधित जहाजों ने इस मार्ग से यात्रा की है, जबकि कुछ जहाज आसपास के इलाकों में फंसे भी थे। यह इस बात का सबूत है कि वैश्विक तनाव के बावजूद होर्मुज दुनिया भर में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।