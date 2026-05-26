LPG की टेंशन खत्म! अब बुकिंग से भी तेज घर आएगा सिलेंडर

LPG उत्पादन प्रतिदिन 50,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया

मांग को पूरा करने के लिए अब LPG का उत्पादन बढ़कर रोजाना 50,000 मीट्रिक टन हो गया है। सिर्फ 4 दिनों में ही डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बुक किए गए सिलेंडरों से 6 लाख से ज्यादा सिलेंडर डिलीवर कर दिए। इससे साफ है कि आपूर्ति तेजी से मांग पूरी कर रही है। एक अच्छी बात यह भी है कि सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत अगर किसी ने PNG कनेक्शन लिया है, तो वह 30 दिन के अंदर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर कर सकता है या उसे कहीं और ट्रांसफर भी करवा सकता है। किराए पर रहने वाले या पढ़ाई के लिए अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले छात्रों के लिए यह सुविधा बहुत काम की है।