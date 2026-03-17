खाड़ी देशों में तनाव के बाद अमेरिका से LPG खरीद रहा भारत, घबराहट वाली बुकिंग घटी

केंद्र सरकार ने खाड़ी देशों में तनाव के बीच रसोई गैस की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों से संपर्क शुरू कर दिया है। सरकार अब अमेरिका से भी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) मंगा रही है। यह जानकारी मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि सरकार LPG के स्त्रोतो में विविधता लाने की प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से रसोई गैस का इस्तेमाल समझदारी से करने को कहा है।

आपूर्ति घबराहट वाली बुकिंग घटी, गैस खत्म नहीं शर्मा ने बताया कि अभी रसोई गैस को लेकर स्थिति चिंताजनक है, ऐसे में उसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करें। उन्होंने इंडक्शन उपयोग का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि 13 मार्च तक घबराहट की वजह से गैस सिलेंडर बुक हो रहे थे, जिससे आंकड़ा 89 लाख पहुंचा था। सोमवार-मंगलवार को सिलेंडर बुकिंग में कमी आई है और 70 लाख बुकिंग हुई है। बता दें कि देश में आम दिनों में रोजाना औसतन 50 लाख गैस सिलेंडर बुकिंग होती है।

आपूर्ति कमर्शियल सिलेंडरों की आंशिक आपूर्ति शुरू, कालाबाजारी पर कार्रवाई उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पहले पूरी तरह बंद थी, लेकिन अब धीरे-धीरे बहाल कर दी गई है। विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए सिलेंडरों का वितरण उनके विवेक के अनुसार हो रहा है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए देश में करीब 12,000 छापे मारे गए हैं। अकेले दिल्ली में कल 600 सिलेंडर जब्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश और केरल समेत कई राज्यों में लोग गिरफ्तार भी हुए हैं।

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जहाज करीब 3 लाख मीट्रिक टन LPG टैंक आना बाकी केंद्रीय अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना ने भी होर्मुज जलडमरूमध्य में गैस और कच्चे तेल ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए युद्धपोत तैनात किए हैं। सोमवार और मंगलवार को करीब 92,000 मीट्रिक टन वाले शिवालिक और नंदा देवी LPG टैंकर भारत पहुंच गए हैं। अभी करीब 3 लाख मीट्रिक टन वाले 6 LPG टैंकर जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हैं। उनके भारत आने की अभी कोई जानकारी नहीं है।

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