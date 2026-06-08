लक्षद्वीप में 47 साल बाद फिर से होगी शराब की बिक्री

लक्षद्वीप में 47 साल बाद होगी शराब की बिक्री, जानिए सरकार ने क्यों उठाया यह कदम

लेखन भारत शर्मा 07:20 pm Jun 08, 202607:20 pm

क्या है खबर?

मुस्लिम बहुल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 47 सालों में पहली बार लाइसेंस प्राप्त दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री होगी। इसके पीछे कारण केंद्र सरकार द्वारा लक्षद्वीप निषेध विनियमन, 1979 को निरस्त करना है। इस कानून ने लागू होने के बाद से लक्षद्वीप को शराब से मुक्त रखा था। कवरत्ती और बंगाराम द्वीपों पर सरकारी बार और पर्यटक रिसॉर्ट्स के लिए शराब महज अपवाद रहे हैं। आइए जानते हैं सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है।