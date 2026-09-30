पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लश्कर का कमांडर मूसा जम्मू-कश्मीर के बडगाम में ढेर
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के बडगाम में मंगलवार देर रात सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक आतंकवादी मारा गया है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान नहीं बताई है, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ 'हाशिम मूसा' के रूप में की है। उसे दुधपथरी के सुदूर वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारा गया है। वह जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों समेत कई हमलों में शामिल रहा है।
मुठभेड़
अभी भी जारी है अभियान
चिनार कोर ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने मध्य कश्मीर के कोरग यूसमर्ग इलाके में संयुक्त अभियान शुरू किया था।
तभी जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती देने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जबरदस्त मुठभेड़ हुई और एक आतंकवादी मारा गया।
कोर ने बताया कि अभी अभियान जारी है और इलाके में छानबीन की जा रही है।
अभियान
मारा जा चुका है मूसा का सहयोगी यासिर
सैन्य अधिकारियों ने बताया कि मूसा पिछले कई वर्षों से पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों ओर हुए कई हमलों में वांछित था। इस महीने की शुरुआत में यूसमर्ग पहाड़ियों में हुई एक मुठभेड़ में भी वह बच निकला था।
इससे पहले सुरक्षा बलों ने 5 सितंबर को यूसमर्ग पहाड़ियों पर मुठभेड़ के दौरान मूसा के करीबी सहयोगी यासिर को ढेर कर दिया था।
सुरक्षा अधिकारी मान रहे हैं कि मूसा की मौत जम्मू-कश्मीर में लश्कर के लिए बड़ा झटका है।
हमला
20 लाख रुपये का इनाम था
हाशिम मूसा का नाम अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। उसी समय उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई थी।
तब हमले में शामिल आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा और अली भाई की सूचना देने वाले को 20 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की गई थी।
मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो भी रहा है। मारे गए हाशिम मूसा के पास से युद्ध सामग्री भी बरामद की गई है।
हमला
पहलगाम हमले में मारे गए 26 निर्दोष पर्यटक
पहलगाम की बैसरन घाटी में पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवार के सामने गोली मार दी थी। इसमें सभी पुरुष शामिल थे।
इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए और भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया।
इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हमले शुरू हो गए, जिसे पाकिस्तान के आग्रह पर रोका गया।