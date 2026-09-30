जम्मू-कश्मीर के बडगाम में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर ढेर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लश्कर का कमांडर मूसा जम्मू-कश्मीर के बडगाम में ढेर

लेखन गजेंद्र 09:33 am Sep 30, 202609:33 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में मंगलवार देर रात सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक आतंकवादी मारा गया है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान नहीं बताई है, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ 'हाशिम ​​मूसा' के रूप में की है। उसे दुधपथरी के सुदूर वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारा गया है। वह जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों समेत कई हमलों में शामिल रहा है।