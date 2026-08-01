केरलम में बारिश का कोहराम: भूस्खलन और बाढ़ से 3 की मौत, 8 जिलों में रेड अलर्ट

केरलम में इन दिनों लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पूरे राज्य में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बताया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और अधिकारियों के साथ-साथ आपातकालीन टीमें भी लोगों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम कर रही हैं।

दुखद खबर यह है कि इडुक्की और कोट्टायम में हुए भूस्खलन में कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा, उफनती पम्पा नदी में आई बाढ़ ने रन्नी और आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है।