भाजपा सांसद मनोज तिवारी के मुंबई स्थित घर में हुई लाखों रुपयों की चोरी, आरोपी गिरफ्तार
क्या है खबर?
दिल्ली के उत्तर-पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और मशहूर गायक मनोज तिवारी के मुंबई स्थित घर में चोरी का मामला सामने आया है। अंधेरी पश्चिम में शास्त्रीनगर इलाके के स्थित सुंदरबन अपार्टमेंट में स्थित उनके घर में हुई इस चोरी में चोर करीब 5.40 लाख रुपये की नकदी उड़ा ले गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।
शिकायत
सांसद के मैनेजर ने दर्ज कराई रिपोर्ट
अंबोली पुलिस के अनुसार, मामले में पिछले 20 सालों से सांसद तिवारी के मैनेजर के रूप में काम कर रहे प्रमोद जोगेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा के रूप में हुई है। वह सांसद तिवारी का पूर्व कर्मचारी था और उसे 2 साल पहले अनियमितताओं के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था।
चोरी
आरोपी ने जून 2025 में चुराए थे 4.40 लाख रुपये
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने जून 2025 में सांसद तिवारी के घर की अलमारी में रखे 4.40 लाख रुपये भी चुराए थे, लेकिन उस समय चोर का पता नहीं चल सका था। उसके बाद दिसंबर 2025 में तिवारी के घर में CCTV कैमरे लगाए गए थे। 15 जनवरी की रात को आरोपी कर्मचारी फिर से सांसद के घर में घुसकर एक लाख रुपये की नकदी चुराकर फरार हो गया, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाया।
पहचान
इस तरह हुई चोर की पहचान
पुलिस ने बताया कि 15 जनवरी, 2026 की रात 9 बजे रिकॉर्ड हुए CCTV फुटेज में आरोपी पूर्व कर्मचारी सुरेंद्र चोरी करते हुए नजर आया। फुटेज में यह भी दिखा कि उसके पास घर, बेडरूम और अलमारी की डुप्लीकेट चाबियां थीं और वह उन्हीं की मदद से चोरी को अंजाम दे रहा था। उस रात उसने करीब 1 लाख रुपये की नकदी चुराई थी। CCTV फुटेज के आधार पर पहचान होने के बाद आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है।