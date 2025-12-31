खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी का पत्र सौंपा

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए हैं। उन्होंने बुधवार को जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक अनवर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा व्यक्तिगत पत्र सौंपा। इस मौके पर दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनेताओं समेत कई अन्य देशों के बड़े नेता भी मौजूद रहे। जिया के निधन पर पूरे ढाका में भारी भीड़ देखने को मिल रही है।