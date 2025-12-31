खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी का पत्र सौंपा
क्या है खबर?
बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए हैं। उन्होंने बुधवार को जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक अनवर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा व्यक्तिगत पत्र सौंपा। इस मौके पर दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनेताओं समेत कई अन्य देशों के बड़े नेता भी मौजूद रहे। जिया के निधन पर पूरे ढाका में भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
संदेश
जयशंकर ने एक्स पर साझा की मुलाकात की तस्वीर
विदेश मंत्री ने एक्स पर तारिक रहमान के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा कर लिखा, 'ढाका पहुंचने पर, BNP के कार्यवाहक चेयरमैन और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तिगत पत्र सौंपा। भारत सरकार और लोगों की ओर से गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। विश्वास जताया कि बेगम खालिदा ज़िया की सोच और मूल्य हमारी पार्टनरशिप के विकास में मार्गदर्शन करेंगे।'
अंतिम संस्कार
पूर्व राष्ट्रपति और पति जियाउर रहमान की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा
जिया की जनाजे की नमाज़ बुधवार को दोपहर 2 बजे, ज़ोहर की नमाज़ के बाद, राष्ट्रीय संसद भवन के दक्षिण प्लाज़ा और उससे सटे मानिक मियां एवेन्यू में अदा की जाएगी। बाद में उन्हें शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित जिया उद्यान में, उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा। इस मौके पर संसद परिसर के पास अभूतपूर्व भीड़ जमा है, जिससे मीरपुर और धानमंडी सहित ढाका के कई हिस्सों में यातायात अवरुद्ध हो गया है।
ट्विटर पोस्ट
एस जयशंकर ने सौंपा पत्र
On arrival in Dhaka, met with Mr Tarique Rahman @trahmanbnp, Acting Chairman of BNP and son of former PM of Bangladesh Begum Khaleda Zia.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 31, 2025
Handed over to him a personal letter from Prime Minister @narendramodi.
Conveyed deepest condolences on behalf of the Government and… pic.twitter.com/xXNwJsRTmZ