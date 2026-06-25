2000 कॉल ने खोला केतन अग्रवाल कीमौत का राज, संदिग्धों ने कबूली हत्या की साजिश
25 साल के केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का देने का आरोप है। इस मामले में एक आरोपी चेतन चौधरी के परिवार ने साफ इनकार किया है कि उनके बेटे की इसमें कोई भूमिका थी। चेतन के पिता ने कहा कि घटना के वक्त उनका बेटा काफी दूर खड़ा था। उन्होंने जोर देकर बताया कि दूसरी आरोपी सिया गोयल से उनकी बस नाममात्र की जान-पहचान है। परिवार का यह भी कहना है कि मीडिया ने इस मामले में उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया है। चेतन के चाचा ने तो यहां तक कह दिया कि वह 'बेगुनाह' है।
पुलिस को मिले 2000 से ज्यादा कॉल
परिवार के इन दावों के बावजूद, पुलिस का कहना है कि उनकी जांच में सामने आया है कि केतन अग्रवाल की मौत के बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 2000 से ज्यादा बार फोन पर बात हुई थी। दोनों ही संदिग्धों ने अब इस हत्या की साजिश रचने की बात मान ली है, जिसे पहले एक हादसा समझा जा रहा था। पीड़ित के पिता ने यह भी दावा किया है कि सिया गोयल ने पहले भी उनके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिससे इस पूरे दुखद मामले में एक और परत जुड़ गई है।