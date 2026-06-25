2000 कॉल ने खोला केतन अग्रवाल कीमौत का राज, संदिग्धों ने कबूली हत्या की साजिश देश Jun 25, 2026

25 साल के केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का देने का आरोप है। इस मामले में एक आरोपी चेतन चौधरी के परिवार ने साफ इनकार किया है कि उनके बेटे की इसमें कोई भूमिका थी। चेतन के पिता ने कहा कि घटना के वक्त उनका बेटा काफी दूर खड़ा था। उन्होंने जोर देकर बताया कि दूसरी आरोपी सिया गोयल से उनकी बस नाममात्र की जान-पहचान है। परिवार का यह भी कहना है कि मीडिया ने इस मामले में उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया है। चेतन के चाचा ने तो यहां तक कह दिया कि वह 'बेगुनाह' है।