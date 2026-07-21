रूसी हमले में मारे गए केरलम के नाविक की हुई थी सगाई, बदलने वाले थे नौकरी

व्यापारी जोयन और डाक विभाग में संग्रह एजेंट सैली के इकलौते बेटे अखिल पिछले महीने छुट्टी पर घर लौटे थे। तभी उनकी सगाई हुई और उन्होंने एक महीने पहले ही काम पर वापसी की थी।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि अखिल इस महीने के अंत तक जहाज से अपना अनुबंध समाप्त करने और किसी अन्य शिपिंग कंपनी में जाने की योजना बना रहे थे।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, उन्होंने कंपनी बदलने के बाद शादी करने की योजना बनाई थी।