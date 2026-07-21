रूसी हमले में मारे गए केरलम के नाविक की हुई थी सगाई, बदलने वाले थे नौकरी
क्या है खबर?
यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर जिस मालवाहक जहाज को रूस ने अपनी क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया, उसमें मारे गए 4 लोग भारतीय नाविक हैं। मृतकों में केरलम का एक 26 वर्षीय युवा नाविक अखिल जोयन भी शामिल हैं, जो कासरगोड जिले के वेल्लारिकुंडू गांव के रहने वाले थे। अखिल पिछले 6 साल से जहाज पर नाविक के रूप में तैनात थे और उनकी हाल में सगाई हुई थी। वह जल्द शादी करने वाले थे।
निधन
नौकरी बदलने की योजना बना रहे थे जोयन
व्यापारी जोयन और डाक विभाग में संग्रह एजेंट सैली के इकलौते बेटे अखिल पिछले महीने छुट्टी पर घर लौटे थे। तभी उनकी सगाई हुई और उन्होंने एक महीने पहले ही काम पर वापसी की थी।
परिवार के सदस्यों ने बताया कि अखिल इस महीने के अंत तक जहाज से अपना अनुबंध समाप्त करने और किसी अन्य शिपिंग कंपनी में जाने की योजना बना रहे थे।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, उन्होंने कंपनी बदलने के बाद शादी करने की योजना बनाई थी।
गम
19 साल की उम्र में हुए थे भर्ती
रिपोर्ट के मुताबिक, अखिल ने चेन्नई में समुद्री विज्ञान का कोर्स पूरा किया था और 19 वर्ष की आयु में मर्चेंट नेवी में भर्ती हुए थे।
अपने समुद्री करियर के अलावा, वह रस्साकशी के एक जाने-माने खिलाड़ी भी थे और उंगली खींचने में विश्व रिकॉर्ड धारक थे।
उनके परिवार ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके नियोक्ता ने एक ईमेल के माध्यम से घटना की जानकारी दी थी।
गांव में सभी लोग अखिल के शव का इंतजार कर रहे हैं।
निंदा
भारत ने की है हमले की निंदा
रूसी सेना ने 19 जुलाई को गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले एमवी गोल्डन लियो नामक जहाज पर हमला किया था, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ।
अनाज से लदा ये जहाज ओडेसा से रवाना होते ही हमले का शिकार हो गया। जहाज मुंबई स्थित ओशन ग्रेस शिपिंग लिमिटेड के स्वामित्व में है।
जहाज पर भारत और सीरिया के 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिसमें 4 भारतीयों की मौत हुई है।
भारत ने हमले की कड़ी निंदा की है।