केरलम के त्रिशूर के पटाखा कारखाने में भीषण विस्फोट के बाद 8 की जान गई

केरलम: त्रिशूर के पटाखा कारखाने में भीषण विस्फोट के बाद 8 की जान गई, 40 घायल

लेखन गजेंद्र 06:31 pm Apr 21, 202606:31 pm

क्या है खबर?

केरलम के त्रिशूर में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक पटाखा कारखाने में भीषण विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आकर 8 लोगों की जान चली गई। हादसा दोपहर साढ़े 3 बजे के बाद मुंडाथिकोड स्थित पटाखा विनिर्माण इकाई में हुआ है। विस्फोट में 40 लोगों के घायल होने की संभावना जताई जा रही है। घटना की सूचना पर दमकलकर्मी और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है। घायलों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज समेत अन्य अस्पतालों में भेजा गया है।