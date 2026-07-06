पहलगाम हमले को सही ठहराने पर केरलम निवासी गिरफ्तार (फाइल तस्वीर)

पहलगाम हमले को सही ठहराने पर केरलम निवासी गिरफ्तार, UAPA के तहत मुकदमा दर्ज

लेखन गजेंद्र 07:39 pm Jul 06, 202607:39 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को सही ठहराने और हमले में जान गंवाने वाले एक मृतक पर टिप्पणी करने के मामले में एक 26 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान केरलम के मलप्पुरम जिले के ऐकरप्पडी में रहने वाले मोहम्मद सानूफ के रूप में हुई है। उसे रविवार को सऊदी अरब से कोझिकोड पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। आरोपी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है।