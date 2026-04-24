केरलम में भीषण गर्मी के कारण मुख्यमंत्री ने लोगों से दिन में बाहर निकलने से मना किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

केरलम में भीषण गर्मी, मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना की तरह स्वयं-लॉकडाउन का आग्रह किया

लेखन गजेंद्र 02:21 pm Apr 24, 202602:21 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय राज्य केरलम में गर्मी अपने चरम पर है। भीषण लू की वजह से दोपहर में निकलना मुश्किल हो रहा है। अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री पार कर गया है। इस बीच, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने लोगों को कोरोनाकाल के समय लगाए गए लॉडकाउन की तरह स्वयं-लॉकडाउन का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से स्वयं-लॉकडाउन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक लागू करने और इस दौरान बाहर निकलने और खेतों में काम करने से मना किया है।