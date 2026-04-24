केरलम में भीषण गर्मी, मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना की तरह स्वयं-लॉकडाउन का आग्रह किया
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय राज्य केरलम में गर्मी अपने चरम पर है। भीषण लू की वजह से दोपहर में निकलना मुश्किल हो रहा है। अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री पार कर गया है। इस बीच, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने लोगों को कोरोनाकाल के समय लगाए गए लॉडकाउन की तरह स्वयं-लॉकडाउन का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से स्वयं-लॉकडाउन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक लागू करने और इस दौरान बाहर निकलने और खेतों में काम करने से मना किया है।
तापमान
कई जिलों में तापमान अधिक
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पलक्कड़, कोल्लम और त्रिशूर जैसे जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है और उच्च आर्द्रता से हालात खराब हो रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से लंबे समय तक धूप में रहने से मना किया है, क्योंकि इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और मृत्यु हो सकती है। उसने बाहरी गतिविधियों को सीमित करने को कहा है।
गतिविधियां
खेलकूद और रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर रोक
राज्य सरकार ने दोपहर में सार्वजनिक सभाओं, बाहरी कार्यक्रमों, खेल गतिविधियों, परेड और आतिशबाजी पर रोक लगाई है और दिन के समय रोजगार गारंटी का काम निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने भीषण गर्मी के कारण आग लगने के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है और अस्पतालों को अलर्ट किया है। उन्होंने स्थानीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों, व्यापारियों और स्वयंसेवकों से यातायात कर्मियों, राहगीरों और जानवरों के लिए छायादार विश्राम केंद्र बनाने और जल बांटने की अपील की है।