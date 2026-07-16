शादी के लिए रिश्ता न ढूंढ पाने पर मैरिज ब्यूरो को मुआवजा देने का आदेश (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नौ साल से शादी के लिए नहीं ढूंढ सके रिश्ता, मैरिज ब्यूरो को चुकाना होगा हर्जाना

लेखन गजेंद्र 07:12 pm Jul 16, 202607:12 pm

क्या है खबर?

केरलम के कन्नूर में अपने लिए शादी का रिश्ता खोज रहे एक प्रोफेसर 9 साल बाद भी कुवारे हैं, जिससे तंग आकर उन्होंने मैरिज ब्यूरो के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर दी। नर्सिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2016 में श्रीचक्र मैरिज ब्यूरो के साथ पंजीकरण कराया था औरआवश्यक शुल्क देने के बावजूद भी उन्हें कभी उपयुक्त विवाह प्रस्ताव नहीं दिया गया। उपभोक्ता अदालत ने मैरिज ब्यूरो को प्रोफेसर को हर्जाना देने का आदेश दिया है।