केरल SSLC नतीजे: 99.07 प्रतिशत छात्रों ने लहराया परचम, 4.1 लाख से अधिक हुए पास

SSLC नतीजे कैसे देखें और 'सेव-ए-ईयर' परीक्षा की जानकारी

आप अपने नतीजे कई तरीकों से देख सकते हैं। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट sslcexam.kerala.gov.in और keralaresults.nic.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा, डिजिलॉकर और सफलम जैसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके भी आप अपने नंबर देख पाएंगे। आपको बस लॉग इन करना है और अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर लेनी है।

एक जरूरी बात याद रखें, स्कूल से अपनी मूल मार्कशीट लेना न भूलें। अगर आपको अपनी मार्कशीट में कोई गलती दिखती है या आप अपने नंबरों को और बेहतर करना चाहते हैं, तो फौरन अपने स्कूल से संपर्क करें। आप 'सेव-ए-ईयर' (सेव-ए-ईयर) परीक्षा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं ताकि आपका एक साल खराब न हो।